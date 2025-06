"Ritira le schede?": sinistra in crisi isterica per la domanda al seggio

"Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni riguardanti alcune anomalie riscontrate presso diversi seggi elettorali del Comune di Taranto. In particolare, ci e' stato riferito che in alcuni casi i presidenti di seggio stanno chiedendo agli elettori, al momento del voto, se intendano ritirare le schede relative all'elezione del sindaco e quelle dei referendum". Lo segnala il Pd di Taranto con una nota trasmessa questa mattina alla Prefettura, al commissario straordinario al Comune, alla Questura e al comando della Polizia Locale. "Riteniamo che tale prassi sia in contrasto con quanto stabilito dal manuale operativo distribuito a tutti i seggi e possa compromettere la piena libertà dell'elettore nell'esprimere il proprio voto - scrive il Pd - ricordiamo che il presidente e tutti i componenti del seggio elettorale hanno il dovere di garantire il corretto svolgimento delle operazioni, mantenendo sempre una posizione di assoluta imparzialità e neutralità, evitando qualsiasi comportamento che possa influenzare le scelte degli elettori". "Chiediamo un intervento urgente volto a diramare istruzioni chiare e univoche che assicurino il rispetto delle regole e la piena tutela del diritto di voto", la richiesta.

Anche la Cgil di Taranto ha fatto la stessa segnalazione, evidenziando che "il presidente di seggio, nonché' tutti i componenti del seggio elettorale hanno l'obbligo di garantire l’imparzialità nelle operazioni di voto e non assumere nessun atteggiamento che possa influenzare la libera scelta del cittadino". Immancabile la sparata di Angelo Bonelli dei Verdi: "Nelle città dove sono in corso i ballottaggi per le amministrative come Taranto, molti presidenti di seggio chiedono agli elettori se vogliono votare anche per i REFERENDUM. Un abuso! Chiedo al ministro Piantedosi di intervenire e annuncio interrogazione parlamentare". Un episodio simile si sarebbe verificato anche a Roma in un seggio. E qui a gridare allo scandalo è stato il leader M5s, Giuseppe Conte: "Ho avuto anche io qualche segnalazione da parte di qualche elettore che è stato sollecitato preventivamente a scegliere quale scheda volesse prendere. Credo sia un atteggiamento improprio da parte del presidente del seggio che abbia agito così, l’elettore deve essere libero di recarsi al seggio ed essere libero di esprimersi". Una polemica inutile, dato che ogni cittadino ha diritto a ricevere le schede. Ma anche la facoltà di esprimersi solo su alcuni quesiti.