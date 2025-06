Di Maio a Trastevere, Zaia sul trattore, Nardella e la bistecca

Una settimana fa mezzo Parlamento affollava i giardini del Quirinale per il ricevimento del 2 Giugno, curato in grande stile dallo staff presidenziale. Il governo era quasi al gran completo, folta anche la delegazione dell’opposizione con la segretaria Pd Elly Schlein in tailleur pantalone verde salvia leggermente “a zampa” e il duo Bonelli-Fratoianni con rispettive consorti attovagliati di fronte al ricco buffet cucinato dai ragazzi di alcuni istituti alberghieri. Il leader M5S Conte non c’era, mentre per l’occasione si è rivisto l’ex grillino Luigi Di Maio mano nella mano con la sua Alessia, raggianti per il battesimo del piccolo Gabriel, il loro secondogenito, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. Tantissimi anche i non politici presenti: dal presidente di Stellantis John Elkann con la moglia Lavinia, al numero uno di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, dall’ad di Eni, Claudio Descalzi, al presidente di Abi, Antonio Patuelli. Splendido il tramonto con vista su Roma.

***

A proposito di cibo ed eccellenze italiane, a Bruxelles è andata in scena la “tregua della Fiorentina” nel senso che esponenti Pd, ma anche leghisti, azzurri e Fdi si sono trovati d’accordo con l’iniziativa promossa dalla Camera di commercio di Firenze con il supporto della Camera di commercio italo-belga e altre realtà nostrane: una degustazione della celebre bistecca riconosciuta come prodotto alimentare d’eccellenza con certificazione Stg (Specialità tradizionale garantita). Soddisfatto l’ex sindaco Dario Nardella, oggi eurodeputato dem, ma anche le decine di parlamentari europei, italiani e di altre nazionalità, tra cui la vicepresidente dell’assemblea Antonella Sberna, che hanno partecipato l’altro giorno alla degustazione accompagnata da vino Chianti Colli fiorentini.

***

Sarà che si riparla di terzo mandato, sarà che il vero “Doge” in Italia è solo uno e non ha problemi di sorta, ieri Luca Zaia, in jeans e polo blu, è stato protagonista della “Festa dei trattori” organizzata dagli studenti dell’istituto Enologico Cerletti di Conegliano veneto. Alla guida del mezzo color arancio, e circondato dai giovani, il governatore leghista ha dichiarato: «È sempre emozionante partecipare alla Festa dei Trattori. Questi giovani sono le nuove leve dell’economia di un territorio che sull’identità e il sudore di un’agricoltura eroica ha costruito un fenomeno economico mondiale e, in questa giornata, ne celebrano i risultati con entusiasmo e spensieratezza».