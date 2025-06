Bignami sgancia il siluro: "Cosa ci ha nascosto la sinistra che governava"

Fratelli d'Italia chiede un'informativa urgente al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo la pubblicazione sui giornali della notizia di 'maxi truffe sui migranti' attraverso i 'click day'. Lo ha annunciato in Aula alla Camera il capogruppo di FdI, Galeazzo Bignami, sottolineando come "la presidente del Consiglio, esattamente un anno fa evidenziò delle anomalie nei numeri" sugli ingressi di migranti attraverso 'click day'. Mentre a sinistra si ritiene che i migranti debbano entrare attraverso flussi regolati dai trafficanti di esseri umani e dagli scafisti, a destra si ritiene che i flussi di immigrazione debbano essere regolati mediante meccanismi in ingresso legale". Bignami ha ricordato l'inchiesta portata avanti dal procuratore Gratteri, aperta sul solco della denuncia di Giorgia Meloni presentata al procuratore Melillo, "che ha disvelato ciò che per anni si era consumato con la connivenza complice e il silenzio altrettanto complice di chi governava, lasciando che i migranti entrassero illegalmente in Italia sfruttando meccanismi legislativi".

E sulle truffe sul click day è intervenuto anche il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo: "Mentre Fratelli d’Italia denunciava un sistema poco cristallino e Giorgia Meloni presentava un esposto in Procura per sospetti di irregolarità nel cosiddetto click day, da sinistra arrivavano accuse e insulti per difendere una gestione dei flussi migratori che per noi era quantomeno sospetta. Le indagini, oggi, confermano che dietro il sistema del click day operava una vera e propria rete di caf, avvocati e professionisti che, favorendo immigrazione irregolare grazie a documentazioni false e altri illeciti, aveva il solo scopo di far arricchire chi go faceva parte di questo vero e proprio sistema. Adesso che le indagini hanno svelato il marcio che alimentava il click day staremo a vedere se da sinistra riconosceranno di aver taciuto su una rete criminale che faceva milioni sulla pelle degli immigrati o se preferiranno sorvolare sui risultati delle inchieste e continueranno a difendere l’immigrazione incontrollata senza se e senza ma e soprattutto senza rispetto della legge".