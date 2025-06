Capezzone: "Sapete chi non condanna fino in fondo l'Iran?": una rivelazione clamorosa

Nel suo Occhio al Caffè, Daniele Capezzone presenta i principali fatti che trovano spazzio sui quotidiani nazionali. Sul fronte della politica interna tiene banco il dibattito sul terzo manadato. Ma a dominare sono gli esteri con la guerra tra Israele e Iran. E proprio sulla crisi internazionale in un Medio Oriente ormai in fiamme, Capezzone anche oggi sottolinea l'atteggiamento di alcuni giornaloni che non condannano come dovrebbero l'ayatollah Khamenei. Ecco chi fa finta di non vedere... Qui di seguito la clip completa della rassegna di Daniele Capezzone.