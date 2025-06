Bongiorno inchioda l'Open Arms: "La sentenza va oltre: ecco che cosa ci dice"

"La sentenza, con motivazione tecnicamente ineccepibile, riconosce la assoluta correttezza della condotta del ministro Matteo Salvini. Non esisteva infatti alcun obbligo di far sbarcare Open Arms in Italia. La sentenza va anche oltre e precisa che chi ha sbagliato è stata proprio Open Arms nel non cercare altre soluzioni". Così l'avvocato di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno , in una nota commenta le motivazioni del verdetto sul processo finito nel nulla sull'ex ministro degli Interni. "I giudici hanno confermato che difendere l'Italia non e' reato, rilevando l'ostinazione e l'arroganza di Open Arms che ha fatto di tutto per venire in Italia, scartando tutte le altre alternative che erano più logiche e naturali", ha affermato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le motivazioni della sentenza.

"La soddisfazione per la decisione dei giudici di Palermo non cancella l'amarezza per un processo lungo e che è costato migliaia di euro ai contribuenti italiani: è il risultato dell'odio politico della sinistra contro di me", ha concluso. E le carte parlano chiaro. "Il convincimento che nella vicenda oggetto del presente procedimento nessun obbligo di fornire il Pos gravasse sullo Stato italiano, ne', dunque, sull'odierno imputato, esime evidentemente il collegio dall'affrontare analiticamente diverse tematiche prospettate e animatamente dibattute dalle parti quali, a esempio, quelle relative alla circostanza che la nave Open Arms avesse potuto fungere da Pos, ovvero al fatto che il primo intervento non avesse in realtà' riguardato un'imbarcazione in 'distress'", come si legge nelle conclusioni finali delle motivazioni, "o ancora al fatto che i tempi trascorsi in attesa del Pos potevano legittimamente spiegarsi (anche tenuto conto dei considerevoli tempi ordinari di sbarco impiegati in altre operazioni di salvataggio concluse in Italia, anche in epoca diversa dalla reggenza Salvini del ministero dell'Interno) con l'esigenza di provvedere prima alla distribuzione dei migranti fra gli Stati europei".