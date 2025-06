Giorgia Meloni in Senato, "non rispondo alle provocazioni, non è tempo di campagna elettorale"

L'attacco dell'Iran contro le basi americane in Qatar è stato "sostanzialmente simbolico". Ma oggi, dopo l'annuncio del cessate il fuoco nella notte dato da Donald Trump, "la situazione si è nuovamente complicata". Giorgia Meloni interviene in Senato, dopo aver riferito ieri alla Camera alla viglia del Consiglio europeo, proprio nelle ore in cui l'ottimismo dell'alba sembra scemare nuovamente. "Siamo fiduciosi che si possa ancora arrivare a una tregua", spiega la premier a Palazzo Madama, tuttavia, ricorda, "l'Iran ha violato la tregua e Israele potrebbe rispondere in modo simmetrico". Tutto questo, sottolinea, avviene in uno scenario in cui si affacciano "possibili divisioni a Teheran".

"Come ieri - attacca Meloni rivolgendosi alle opposizioni in aula - non risponderò alle provocazioni e alle falsità che ho sentito. Sono una persona che non si è mai sottratta al dibattito politico, anche aspro. Avremo tempo per i toni da campagna elettorale, ma non è questo il tempo. C’è bisogno ora di ragionare il più possibile insieme. Lo scenario è estremamente complesso, e mi concentrerò su quello che è davvero importante".

Il presidente del Consiglio riprender le parole pronunciate da Trump nella notte italiana: "Una tregua unilaterale che tutti quanti avevamo accolto con ottimismo. Lo scenario di questa mattina andava nella direzione che auspicavamo. Ora la situazione si è complicata. Israele potrebbe rispondere alla violazione della tregua" di Teheran "con una risposta, si spera, misurata", ha spiegato la premier. "Siamo ancora fiduciosi che si possa andare avanti con una tregua e che si possa tornare alle negoziazioni", ha osservato. "Se l'Iran rinunciasse al programma nucleare libererebbe la regione dalla minaccia" della guerra. Da Teheran, però, arrivano messaggi in direzione opposta all'auspicio della leader di Fratelli d'Italia.