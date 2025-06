Sesto Fiorentino, "farmaci vietati": dove si spinge la giunta di sinistra

Il boicottaggio che fa male. Ché un conto è riempire gli scaffali di Gazacola e un altro è svuotarli dai farmaci israeliani: ma niente, siamo arrivati anche a questo. Sesto Fiorentino, qualche chilometro a nord del rosso capoluogo toscano e una polemica che è esattamente la stessa di quella che sta travolgendo i super: l’Afs, l’Azienda farmacie e servizi spa, che è una partecipata al 100% dal Comune guidato da Lorenzo Falchi (Sinistra italiana), ha deciso di disfarsi dei medicinali, dei parafarmaci, delle attrezzature mediche e (per non farsi mancare nulla) pure dei preparati cosmetici prodotti in Israele. Vai a vedere che adesso anche le pasticche contro il reflusso gastrico sono complici del “genocidio”. Qui, il mal di pancia, è assicurato: per carità, è solamente un modo di dire dato che le otto attività che fanno riferimento all’Afs non toccheranno gli obblighi con una specifica prescrizione (ci mancherebbe: dài, su, c’è un limite a tutto) e, negli altri casi, opteranno per i generici di nazionalità differenti. Ma le confezioni “made by Teva” (la multinazionale nata a Gerusalemme nel lontano 1901, con la sede operativa attuale a Petah Tiqwa, già finita nel mirino del movimento mondiale Bds e che, nonostante questo, stando al suo sito italiano, al momento vende, nel nostro Paese, circa 200 prodotti al minuto: non a Sesto, chiaramente) quelle no. Quelle da martedì prossimo saranno messe al bando.

Teva, tra l’altro, è una ditta specializzata proprio nei farmaci generici (che sono quelli che al consumatore finale costano di meno), ma va così e tocca rassegnarsi: ai sestesi in coda per l’ibuprofene, d’ora in avanti, verrà proposto l’equivalente dell’equivalente e si procederà in questo modo «fino a quando non sarà ripristinato il rispetto del diritto internazionale» in Medioriente (bolla, timbro e firma sulla delibera che sancisce, per la prima volta in Italia, una decisione del genere). A convincere Falchi (che tira in ballo tutto l’armamentario propal sciorinato negli ultimi mesi da manifestazioni, cortei e talkshow alla bisogna) c’è la recente «aggressione di Israele all’Iran» ma c’è, soprattutto, «quanto sta continuando ad accadere a Gaza, dove ogni giorno si muore sotto le bombe: il governo di Benjamin Netanyahu, con il silenzio complice di buona parte dell’Occidente, sta portando avanti il suo progetto di sostituzione etnica, un disegno sfacciatamente disumano e criminale».