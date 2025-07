Generali, la teoria delirante dei Verdi è un caso: "Presagio"

Eccoli qui i profeti di sventura, le cassandre ecologiste per cui il pianeta sarebbe ormai prossimo al tracollo, i terribili ultrà con la sciarpa green al collo. Puntualissimi. Il collasso dell’insegna Generali sulla cima dello “Storto”, la Torre Hadid, e i rumors che da subito rimbalzano per tutta Milano (e non solo) attribuendo alle alte temperature la causa del cedimento, è l’assist perfetto per alimentare il solito terrorismo climatico. Ancor prima dell’apertura di un’indagine e delle analisi degli esperti (quelli veri), i soloni di verde vestiti avevano già scartato le altre papabili ipotesi. Tutta colpa degli incredibili (solo per loro) 35 e passa gradi che hanno colpito la metropoli nell’ultima settimana.



La prima a salire in cattedra è stata Laura Boldrini, direttamente dagli studi di La7 mentre era ospite della trasmissione L’aria che tira. Non appena le immagini dell’acciaio accartocciato su stesso sono state mandate in onda e il conduttore, Francesco Magnani, ha spiegato che «dalle prime ricostruzioni di chi è intervenuto sembrerebbe che questo collasso sia dovuto alle alte temperature che stanno colpendo la città di Milano», la deputata piddina è balzata sulla sedia: «Eh, ma il cambiamento climatico non esiste...». Tono ironico e braccia allargate, come a voler sbugiardare quei pericolosi fascisti che osano far notare che il caldo in estate c’è da sempre e non può essere il capro espiatorio di ogni evento eccezionale.



Un consigliere comunale milanese dei Verdi, Carlo Monguzzi, ha addirittura evocato la mistica: «Un simbolo, una metonimia, un presagio, un avvertimento? La solita mancanza di controlli? Meno male che non è cascata, se no che disastro!». Già, menomale che l’insegna non è caduta perché sarebbe bastata una manciata di morti per aumentare il grado di speculazione green e rendere ancor più sgradevole la tragedia. In tutto ciò, però, nessuno dei professoroni secondo cui i cambiamenti climatici sono all’origine di tutti i mali forse sa che fino a cento gradi l’acciaio, il materiale dei tiranti ceduti, non subisce alcunché. È tra i cento e i 450 gradi che iniziano a manifestarsi i primi cambiamenti nelle sue proprietà meccaniche ma solo un’esposizione prolungata può portare a una graduale diminuzione della resistenza allo snervamento. Tra i 450 e i 900 gradi, invece, l’acciaio subisce notevoli cambiamenti microstrutturali con conseguenti alterazioni sostanziali delle proprietà meccaniche. Oltre quota mille gradi c’è poi la fusione.



Bene: a nessuno risulta che a Milano i termometri siano andati in doppia cifra negli ultimi giorni, dunque se è stata colpa del caldo significa che i materiali usati e la progettazione non sono stati dei migliori. Anzi. Quello che è certo è che le temperature, seppur alte, non bastano da sole a giustificare il collasso di quell’insegna rossa col leone alato. Ironia della sorte, poi, le ultime rilevazioni sulle isole di calore effettuate dalla Città Metropolitana di Milano (si parla di temperature di superficie).



Tra le prime cinque aree della città dove ancora si respira ecco proprio City Life. Quelli sui grattacieli (oltre a quello che ospita Generali ce ne sono altri due nel quartiere) come generatori di calore sarebbero solo pregiudizi. Al contrario, le tre torri in questione erano state concepite per minimizzare l’impatto termico sull’ambiente circostante. C’è poi un parco centrale della bellezza di dieci ettari, con oltre 2000 alberi di specie diverse a creare un vero e proprio bosco urbano con corridoi in grado di incanalare l’aria tra gli edifici. Non solo: laghetti e fontane erano stati concepiti per contribuire a un ulteriore refrigerio. Di più: l’innovativo sistema di “wind tunnel” tra le torri era stato progettato per accelerare i flussi d’aria e favorire il ricambio atmosferico. Modernità e sostenibilità ambientale a braccetto, dunque. Tutte novità di cui la sinistra si è sempre vantata, prendendosi pure i meriti della riqualificazione del quartiere (invece voluta e studiata dall’allora sindaco di centrodestra Gabriele Albertini). Il caldo, quello sì, dà alla testa. E attendiamo con eco-ansia che Boldrini e compagni diano la colpa al caldo anche per omicidi e rapine. Noi, intanto, di dromedari e cammelli in piazza Duomo non ne vediamo...