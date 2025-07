Daniele Capezzone: ecco chi non si "accontenta" e sparge veleno su Meloni

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. A tenere banco è il decreto flussi varato dal governo che di fatto amplia a ben 500.000 gli ingressi di migranti regolari nei prossimi tre anni. Il tutto alla faccia di chi mette nel mirino le politiche sull'immigrazione dell’esecutivo. Eppure non basta. Come sottolinea Capezzone c'è chi critica il governo Meloni come fa Avvenire chiedendo di aprire le porte anche ai migranti irregolari. Un vero e proprio cortocircuito