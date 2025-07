Fdi fa a pezzi la sinistra: il sondaggio che stravolge gli scenari

Il governo Meloni si conferma il più solido e stabile d’Europa, godendo di un’ampia fiducia tra gli italiani, secondo il sondaggio Dire-TECNÈ del 2-3 luglio. Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 30,1% delle preferenze, in lieve crescita (+0,1% in una settimana, +0,4% in un mese), nonostante un contesto internazionale complesso e polemiche con magistratura e opposizioni. La coalizione di governo mostra ottima salute: Forza Italia sale all’11,1% (+0,1%), mentre la Lega scende leggermente all’8,5% (-0,1%).

Il Partito Democratico, secondo con il 21,6%, registra un calo (-0,3% in una settimana, -0,2% in un mese), seguito dal Movimento 5 Stelle al 12% (+0,1% settimanale, -0,3% mensile). Avs cresce al 6,1%, Azione è stabile al 3,4%, Italia Viva al 2%, e +Europa all’1,6%.Per quanto riguarda la fiducia nei leader, Giorgia Meloni mantiene un alto consenso al 46,1%, stabile rispetto alla settimana precedente (-0,1%) ma in crescita mensile (+0,1%). Antonio Tajani si attesta al 39,5%, Giuseppe Conte sale al 30,7% (+0,1%), superando Elly Schlein, che scende al 29,7% (-0,2%). Seguono Matteo Salvini (26,9%), Carlo Calenda (19,7%), Angelo Bonelli (16,1%), Nicola Fratoianni (15,8%), Riccardo Magi (15,6%) e Matteo Renzi (13,4%). La fiducia nel governo cresce al 43% (+0,2% settimanale, +0,9% mensile), mentre il 50,1% non ha fiducia (-0,1% settimanale, -0,4% mensile).