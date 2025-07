"Meloni prenda esempio dalla Spagna". Poche ore dopo...Bignami affonda Elly

Elly Schlein ha suggerito al governo Meloni di prendere esempio dalla Spagna per politiche economiche più efficaci, ma la sua proposta è stata smentita da un evento imprevisto. Poche ore dopo, Bruxelles ha tagliato 1,1 miliardi di euro dalla quinta rata del PNRR destinato alla Spagna , per il mancato rispetto di due riforme: 626 milioni per l’inadeguata indennizzazione dei precari pubblici e 500 milioni per la mancata approvazione dell’aumento delle tasse sul diesel. La notizia, riportata da El País, ha evidenziato le difficoltà di Madrid, smontando la narrazione della Spagna come modello virtuoso propugnato dalla sinistra italiana.

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, come rirporta ilSecolo d'Italia, ha colto l’occasione per ironizzare, definendo Schlein un “Re Mida al contrario”: ogni sua critica o modello indicato sembra trasformarsi in un fiasco. Bignami ha sottolineato come questo episodio confermi la solidità del governo Meloni, che gode di un quadro economico promettente rispetto ad altri Paesi europei. Su X, le reazioni negative non si sono fatte attendere: “Schlein sbaglia sempre, è un disastro” e “Parla di Spagna e subito arrivano i tagli, imbarazzante”. Altri utenti hanno scritto: “La sinistra è scollegata dalla realtà” e “Meloni ringrazia per questi autogol”. Insomma per la segretaria dem un'altra figuraccia...