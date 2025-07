La Supermedia: Fdi vola, il Pd è dietro. La sorpresa che inguaia Elly

A mille giorni dall’insediamento del Governo Meloni, il 22 ottobre 2022, l’esecutivo si colloca al quinto posto per durata nella storia della Repubblica, superando molti predecessori e prossimo a superare anche quello di Renzi. Questo traguardo simbolico offre l’occasione per un bilancio politico.

Boom per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si conferma primo partito nel sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico...

La Supermedia dei partiti mostra stabilità: Fratelli d’Italia resta primo al 29,4%, seguito dal Partito Democratico (22,4%) e dal Movimento 5 Stelle (12,5%). Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge il 6,9%, il miglior risultato da settembre 2024, spingendo il centrosinistra sopra il 31% (o 43,7% in un’ipotetica coalizione “campo largo” con M5S e +Europa), il valore più alto mai registrato, a soli tre punti dal centrodestra (47%).Rispetto al 2022, Fratelli d’Italia è cresciuto di circa due punti (da 27% a 29%), così come la coalizione di centrodestra (da 44% a 47%). Il consenso verso il Governo Meloni, partito sopra il 50% durante la “luna di miele”, si è stabilizzato intorno al 40%. Infine da segnalare il dato di Avs, un 6,9% che e' il più alto da settembre 2024. Il centrosinistra, e le opposizioni in generale, nelle ultime settimane stanno mostrando una tendenza positiva. Ma il balzo in avanti di Bonelli e Fratoianni potrebbe rappresentare un problema per Schlein dato che il suo Pd spostato a sinistra pesca voti nello stesso bacino di Sinistra Italiana e Verdi.