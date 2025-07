Roberto Gualtieri, la gaffe sulla sua Roma: "Le periferie fanno schifo"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha suscitato polemiche con un discorso tenuto a Cava de’ Tirreni, durante gli Stati generali della bellezza di Ali, definendo le periferie romane “schifo” e parlando di un “livello di bruttezza inaudito”. Ha lamentato la mancanza di marciapiedi, alberi, parchi e piazze, sottolineando la necessità di un “lavoro gigantesco di rigenerazione” per rendere tutta Roma bella, non solo il centro. Le sue parole, pronunciate dopo tre anni di amministrazione, hanno scatenato critiche e ironie, soprattutto sui social, dove è stato soprannominato “taglianastri” per l’inaugurazione di opere finanziate dal governo Meloni o da altri.