In Onda, la Moratti zittisce Piccolotti: "Sono 15 anni, di chi è responsabilità?"

Dibattito acceso sull’inchiesta urbanistica che ha travolto il comune di Milano, ed il sindaco Giuseppe Sala, durante l’ultima puntata di In Onda, il talk di approfondimento politico estivo di La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. In studio, tra gli ospiti, c’è Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza, Verdi e Sinistra e partner del leader di partito, Nicola Fratoianni. In collegamento, invece, c’è Letizia Moratti, che di Milano è stata sindaco dal 2006 al 2011.

Moratti, alle lezioni che vengono propinate dalla sinistra, risponde così direttamente a Piccolotti: "Non possiamo dimenticarci che sono 15 anni che il centrosinistra guida Milano, quindi quando parla di un ceto medio che non ha accesso alla casa a prezzi accessibili, degli studentati che non ci sono - e le confermo sono 90mila gli studenti a Milano e c'è solo un 15% di posti letto coperti - ma mi scusi di chi è la responsabilità di tutto questo? Sono 15 anni che la sinistra governa Milano”.

Poi la Moratti prosegue su uno dei quartieri centrali della città, oggetto di riqualificazione, cioè “Le Varesine”: “È indubbio che le Varesine all'epoca erano un prato desolato, un circo che arrivava con qualche spettacolo pochi mesi all'anno e nulla di più. Adesso è un quartiere bello, è un quartiere sano. Io ero sindaco anche rispetto alla sicurezza della mia città e nel quartiere Isola di notte ci sono andata ed era un quartiere fatto di prostituzione, droga e spaccio. Adesso è stato rigenerato nel vero senso del termine. Milano sia anche un modello di collaborazione positiva tra pubblico e privato, poi se ci sono delle speculazioni su queste è giusto che la magistratura intervenga”.