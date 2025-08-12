Salvini punge l'odiatore "No Ponte": "Il mio nuovo eroe"

Matteo Salvini contro gli attivisti contrari alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Il Ministro dei Trasporti ha condiviso il video di uno di questi membri dell’associazione “NO PONTE” sui suoi profili social, deridendo il suo modo di isterico di portare avanti la propria tesi. Salvini scrive: “Condivido con voi le argomentazioni pacate e approfondite di questo esperto in opere pubbliche. Sarà forse il caldo…? Mio nuovo eroe”. Perché Salvini è così sarcastico? Perché in questo video, realizzato da una emittente locale, questo attivista urla a squarciagola: “Perché il ponte sullo stretto è uno stupro del territorio, è soltanto un atto delinquenziale ”.

Radio Taormina è stata nei giorni scorsi sullo stretto per intervistare gli attivisti a margine di una manifestazione di protesta contro la costruzione del ponte che collegherebbe la Calabria alla Sicilia. Uno degli altri membri, più anziano, ha commentato con toni più pacati, ma non meno duri nei confronti di Salvini: “Uno dei posti più belli del mondo lo vuole stuprare per poi fare che cosa? Per cambiare l'economia siciliana, meridionale e calabrese? È veramente un modo di prenderci in giro palese, a noi mancano mille cose, siamo “due italie” completamente differenti, noi vogliamo le cose che ci spettano e che non ci hanno mai dato”. Ci sono anche tantissimi italiani, però, che appoggiano Salvini, come addirittura un messinese che scrive: “Sono di Messina e ritengo che il Ponte sullo Stretto sia un opera di grande valore e prestigio, offrendo grandi opportunità di lavoro, crescita e sviluppo del territorio”. Un altro, invece, osserva: “Solo in questo paese rompono i c….i per le grandi opere… poi si lamentano che fanno ore di fila sul traghetto… per fare tre chilometri”.