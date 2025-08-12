Meloni esulta per il record: "Un motivo in più", fegati rossi spappolati

Oggi sono trascorsi 1.025 giorni dall'insediamento del governo Meloni, che quindi si aggiudica il quarto posto della classifica degli esecutivi più duraturi della storia della Repubblica italiana, superando di un giorno il governo Renzi, durato in tutto 1024 giorni. Al terzo posto il governo Craxi I, durato 1093 giorni, mentre al secondo e primo posto due esecutivi guidati da Berlusconi: il IV, con 1287 giorni in carica, e il II con 1412 giorni.

"La soglia dei 1025 giorni di governo raggiunta oggi dall'esecutivo guidato da Giorgia Meloni rappresenta un traguardo storico e politico di straordinaria rilevanza". Lo dichiara in una nota Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e Responsabile Nazionale Cultura e Innovazione di Fratelli d'Italia. "Superando in longevità anche il governo Renzi, questo Governo si conferma come il quarto più duraturo della storia repubblicana, segno tangibile della fiducia e del sostegno che i cittadini continuano a riconoscere all'azione di Fratelli d'Italia e della coalizione di centrodestra", sottolinea Mollicone