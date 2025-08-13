Libero logo
Capezzone: "Ecco cosa ci nascondono sui rom che hanno ucciso Cecilia De Astis"

mercoledì 13 agosto 2025
Capezzone: "Ecco cosa ci nascondono sui rom che hanno ucciso Cecilia De Astis"

Il caso della donna investita e uccisa a Milano da 4 minorenni rom a bordo di un'auto rubata ha scosso l'opinione pubblica. E così è questo il tema centrale della rassegna stampa di Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè. E il direttore editoriale di Libero fa una riflessione importante: "Diversi giornaloni cercano di omettere il dettaglio sulla provenienza dei ragazzini da un campo nomadi, da un campo rom...". E spiega il motivo... Qui di seguito la clip completa

Clicca qui per guardare "Occhio al caffè" di Daniele Capezzone del 13 agosto 2025

