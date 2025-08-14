Libero logo
giovedì 14 agosto 2025
Daniele Capezzone: "Serve una lente di ingrandimento": la scoperta sui giornaloni e i baby killer rom

1' di lettura

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E a tenere banco è sempre il tragico incidente di Milano con la morte di Cecilia De Astis. Capezzone fa una riflessione chiara: "Anche oggi su diversi giornaloni serve la lente d'ingrandimento per trovare la parola rom...". Insomma, una certa stampa progressista a quanto pare cerca di omettere un dettaglio non secondario nel quadro di questa (terribile) vicenda. Qui di seguito la clip completa

