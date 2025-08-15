Mandate in ferie il soldato Bonelli Anche ad agosto ci bombarda di parole

Mandate in ferie il soldato Angelo Bonelli. È irrefrenabile, invade le agenzie di stampa, ogni giorno le sue parole fanno il giro delle redazioni. Se ci fosse il Var nei giornali, sul suo labiale la parola «vergogna» risulterebbe come quella più pronunciata dal leader verde. Da quando è in coppia con Nicola Fratoianni, cerca di scalzarlo con una quantità di dichiarazioni impressionanti. I notisti politici non sanno come frenarne l’ego, l’ufficio stampa di Avs vive in mezzo a barili di camomilla. Bonelli quando non parla, denuncia. E alla regola non è sfuggito neppure nel mese dedicato dalla gran parte degli italiani alle ferie. Lui le trascorre un po’ in Trentino, nel luogo più lontano possibile dall’area in cui sorgerà l’odiato – da lui – Ponte sullo stretto di Messina: nel torrente dell’Adige trovò e raccolse i sassi che tirò fuori in Parlamento davanti a Meloni. Essendo il classico esempio di chi non riesce a trovare il pulsante per la modalità pausa, è sempre in collegamento con lo studio locale preferito. Nei primi giorni del mese ha convocato i giornalisti per annunciare la denuncia della premier per complicità con Netanyahu...

La carta protocollo con le marche da bollo le porta sempre con sé in valigia. Questa volta la usa per infilarsi mediaticamente nel conflitto mediorientale (i giudici gli fanno sempre comodo e ricambia schierandosi contro le riforme). Persino durante la giornata di ieri – vigilia di Ferragosto - è riuscito a polemizzare con il ministro della Difesa Guido Crosetto, sulla cooperazione con Israele e su cui si è beccato del mentitore. Ma resta in imbarazzo per quel maledetto invito che ha raccolto da parlamentari dell’opposizione per partecipare ad una conferenza stampa in cui spiccava un affiliato importante di Hamas. La collega del Tempo Giulia Sorrentino lo ha incalzato sul tema e lui via web ha promesso di chiamare il questore... Mica è il ministro dell’Interno, però, bastava spiegare quella presenza non proprio onorevole.