venerdì 15 agosto 2025
Ferragosto, gli auguri di Meloni con Ginevra. E spuntano due like inaspettati

"Un augurio di buon Ferragosto a tutti voi", ha scritto la premier Giorgia Meloni su X, condividendo una foto semplice in cui tiene in braccio la figlia Ginevra, nata il 16 settembre 2016, con un cappellino bianco che la rende non riconoscibile. Come spesso accade nei post più personali, Meloni ha scelto di non pubblicare un’immagine istituzionale, ma uno scatto intimo e affettuoso con la figlia. Il volto di Ginevra, come di consueto, è parzialmente nascosto: in questo caso, si vede solo la bocca mentre fa una linguaccia, con occhi e naso coperti dal cappello.

A catturare l’attenzione sono i lunghi boccoli biondi che incorniciano il viso della bambina. Tra i numerosi “mi piace” al post, risaltano quelli di Antonella Clerici e Carlotta Mantovan, che hanno apprezzato il momento di quotidianità condiviso dalla premier.

