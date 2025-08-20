Giulio Tremonti: "Cosa farà Putin se l'Europa non si allarga a Est"

La guerra in Ucraina "finirà più con una tregua che con una pace vera, e dentro questa tregua io credo ci sarà più unità in Europa". Lo spiega al Messaggero Giulio Tremonti, ex vicepremier e ministro dell'Economia, oggi presidente della Commissione Esteri della Camera. Ora Putin vuol vedere Zelensky a Mosca. "Proposta interessante, con un forte valore simbolico e una caratura iconografica. Ma la grande questione che si aprirà sarà l'allargamento dell'Unione", prosegue.

"Nei trattati c'è scritto che gli Stati europei possono entrare. Finora l'approccio è stato paternalistico: conti a posto, perfetto Stato di diritto. Ma se non allarghi a Est una volta fermata la guerra, lo farà Putin da Ovest - evidenzia -. E non solo con la guerra, ci sono tanti modi asimmetrici per farlo. La mia idea è: all in, tutti dentro". "Ovviamente devi cambiare il sistema di voto, l'unanimità non funziona nemmeno nei condomini - rimarca -. Ma devi rafforzare i confini e aprire l'Europa. Altrimenti sarà la Russia a fare il giro opposto". Bisognerà adesso attendere qualche giorno per capire quale sarà la prossima tappa di questo lungo percorso che potrebbe portare alla pace. Intanto per il summit tra Putine Zelensky ci sono due ipotesi sul campo: Budapest e Ginevra.