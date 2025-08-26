Casasco (Forza Italia): "La priorità dev'essere la riduzione dell'aliquota Irpef per il ceto medio"

"Nulla di nuovo. Forza Italia lo dice da almeno due o tre anni e c'è scritto nero su bianco nel nostro documento economico dell'aprile 2024 e poi di ottobre sempre dello scorso anno. Il tutto ribadito nel 'Piano Industriale per l'Italia e per l'Europa' del gennaio 2025. La riduzione dei costi, e quindi la detassazione di straordinari, premi di produzione e lavoro festivo è un nostro cavallo di battaglia e una nostra proposta da tempo. Siamo assolutamente favorevoli. Certo, poi dipende dal ministro Giorgetti il quale però sempre ci ricorda i vincoli europei di bilancio e il riferimento alla spesa primaria netta. C'è anche una proposta di Forza Italia in Parlamento, di cui sono il primo firmatario, che prevede la detassazione per legge a seguito di rinnovi contrattuali".

Lo afferma Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, intervistato da Alberto Maggi per Affaritaliani. "Sottolineo, ad esempio, che nel contratto dei metalmeccanici di Confindustria e Confapi - da me sottoscritto anni fa quando ero presidente e tutt'ora in vigore - c'è l'adeguamento automatico all'indice Ipca legato al costo della vita che ha portato ad aumenti salariali di circa il 6,4% nel 2023 e di circa il 6,3% nel 2024. La soluzione ideale potrebbe essere quella di estendere questo meccanismo a tutti i contratti, ovviamente sempre all'interno della libera contrattazione tra le parti".

"Tutte queste proposte vanno bene, se ci sono le risorse facciamole tutte. Sono nostre proposte da anni, figuriamoci se non siamo d'accordo: dagli incentivi al rinnovo contrattuale fino alla detassazione di straordinari, premi di produzione e lavoro festivo. Ma attenzione, non dobbiamo mai dimenticarci che in questi anni il ceto medio si è caricato, insieme alle imprese, la maggior parte del carico fiscale di questo Paese. Quindi, la priorità assoluta per la manovra 2026 deve essere la riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% fino a 60mila euro lordi l'anno", conclude il responsabile economico di Forza Italia.