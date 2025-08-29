Manovra, Casasco (FI): meno tasse e crescita dei salari

"Forza Italia considera la difesa del potere d'acquisto degli italiani e il sostegno al ceto medio le priorita' assolute della prossima manovra di bilancio commentando i dati dell' aumento del costo della vita". Lo dichiara in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito. "Il carrello della spesa continua a rincarare - prosegue - come certificato oggi dall'Istat, con una inflazione che pesa soprattutto sulle famiglie. Non possiamo permettere che i salari vengano erosi al punto da trasformarsi in stipendi poveri: e' necessario un intervento deciso e strutturale. Tra le misure prioritarie per Forza Italia c'e', in primis, il taglio dell'Irpef dal 35% al 33% con allargamento della fascia FIno a 60mila euro. Poi occorre intervenire sugli stipendi, come ha ricordato il vicepremier Antonio Tajani: chi guadagna poco deve poter guadagnare di piu', portare la detassazione da 7.05 euro l' ora ai 9 euro cosi' da incrementare il salario netto. Dobbiamo agire anche sulla detassazione dei premi di produttivita', degli straordinari e dei festivi, valorizzando l'impegno dei lavoratori e aumentando cosi' le retribuzioni nette. InFIne, chiederemo di aumentare le misure di Welfare aziendale, per dare piu' strumenti concreti di sostegno alle famiglie. L'Italia - conclude Casasco - ha raggiunto il numero di occupati piu' alto di sempre. Ora la sFIda e' far crescere il potere d'acquisto. Presenteremo al ministro Giorgetti, in sede di discussione della legge di Bilancio, un pacchetto di proposte concrete e sostenibili, che mettano al centro le famiglie, i lavoratori e la crescita del Paese", conclude.