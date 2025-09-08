Foti spiana Schlein: "Il mantra contro Meloni si scontra con la realtà"

“Il mantra contro Giorgia Meloni di Schlein, Conte, Renzi e sinistri vari si scontra con la realtà dei fatti. Andati a Cernobbio per irridere il Governo di centrodestra e candidarsi come alternativa possibile e credibile, i sinistri rappresentanti dell’opposizione hanno invece preso una musata. L ’80% dei partecipanti al Forum Ambrosetti - la cui importanza è nota a tutti, tant’è che l’opposizione ha fatto la fila per accreditarsi - ha detto chiaro e tondo, senza tanti giri di parole, di avere fiducia nel Governo Meloni”. Lo scrive in un post su Facebook il Ministro per gli Affari europei , il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. “Se vi fosse un’opposizione responsabile, proprio questo riscontro sul campo - preceduto da sondaggi che, pur nella loro aleatorietà, premiano i partiti di Governo - sarebbe colto al volo per cambiare strategia”, prosegue il ministro.

“Il disco rotto di un Governo Meloni deficitario in tutto e su tutto non convince più neppure gli elettori di sinistra, ai quali non sfugge - come del resto alla stragrande maggioranza degli Italiani - che il Governo Italiano è l’unico tra quelli europei tradizionalmente più in vista a godere di buona salute. Cosa accadrà all’esecutivo francese lo sapremo nelle prossime ore, ma è probabile che il Parlamento voti la sfiducia al Primo Ministro François Bayrou. Keir Starmer, Primo Ministro del Regno Unito, proprio nei giorni scorsi ha sostituito il suo Vice; in Germania il cancelliere Friedrich Merz governa insieme alla Spd, il partito che era stato suo antagonista nella recente campagna elettorale; il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez deve invece fare i conti con le continue richieste di autonomia degli ‘alleati’ baschi e catalani. Quale senso abbia criticare ogni iniziativa del Governo Meloni, giusto per il gusto di farlo, lo lasciamo valutare a coloro che giornalmente si cimentano in questa fallimentare attività. Alle ‘parole, parole, parole’ dei sinistri fa da contraltare la realtà dei fatti: il Governo Meloni, sia per la sua stabilità, sia perché impegnato nel fare, piace molto di più dell’opposizione disfattista. Difficile da ingoiare per chi sognava e sogna scenari diversi, ma così è, anche se ai sinistri non piace”, conclude Foti.