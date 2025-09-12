4 di sera, Gasparri smonta la grillina in tv: "Ma che dice?"

Dopo lo sconcertante attacco al ministro Tajani nell'aula del Senato, i grillini rincarano la dose e per difendere la 5s Maiorino le sparano grosse. E così a 4 di Sera Dolores Bevilacqua affferma: "La collega Maiorino ha inchiodato il ministro Tajani alle responsabilità del suo governo e del suo operato come ministro che lo rendono complice del genocidio in atto ad Israele". Parole pesantissime, ma è un fiume in piena: "Spiego subito perché. Perché la collega Maiorino ha fatto riferimento al fatto che l'Italia continua import ed export di armi con Israele".

E ancora: "In Europa attualmente siamo solo noi dell'Italia e della Germania a continuare a inviare armi. Quindi i bambini di Gaza muoiono con la complicità del governo italiano". Poi sempre riferendosi alla Maiorino afferma: "Ha inchiodato il ministro Tajani alla responsabilità di non aver voluto interrompere il memorandum di collaborazione militare con Israele. Ha accusato di un'evidenza sotto gli occhi di tutti del governo italiano che si è astenuto nelle risoluzioni che volevano la condanna nei confronti dei coloni, che volevano l'interruzione di qualunque rapporto economico con Israele per non finanziare nemmeno indirettamente il massacro di oltre 70 mila uomini in conflitto". La difesa d'ufficio ha fatto acqua da tutte le parti. E Maurizio Gasparri con un gesto inequivocabile ha smontato l'arringa della Bevilacqua.