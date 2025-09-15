Donzelli sferza Schlein: "Cosa mi aspetto dal Pd dopo gli insulti a Zangrillo"

"Noi facciamo un appello a riabbassare i toni, a difendere tutti insieme le istituzioni e la legalità, perché questa escalation è pericolosa. Ma avete visto cosa è successo al ministro Paolo Zangrillo l'altra sera a Torino? É stato costretto a fuggire dal palco della Festa dell'Unità dov'era stato invitato. Ora auspico che arrivino le scuse del Pd, magari tardive, ma è grave comunque l'aver consentito che avvenisse durante una festa organizzata da loro. Noi ad Atreju in questi anni abbiamo invitato tanti avversari politici, da Bertinotti a Conte a Renzi. Ma mai abbiamo consentito ad alcuno di trattar male i nostri ospiti. Purtroppo c'è in corso un imbarbarimento culturale, la sinistra priva di argomenti ricorre alla delegittimazione continua di chi non la pensa come loro. Stanno succedendo troppe cose in fila da tre anni a questa parte". Parole chiare e dure quelle di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, al Corriere della Sera.