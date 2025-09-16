Di Martedì, Landini va a La7 per insultare il governo: "Prese in giro, siamo co...?"

Libero logo
di Ignazio Stagnomartedì 16 settembre 2025
Il segretario della Cigl si accomoda sulla poltroncina di Giovanni Floris su La7 e spara a zero sul governo. Il tema su cui va subito all'attacco è quello previdenziale: "E' una presa in giro. Mi scusi, io Tfr ce l'ho gia', e' mio. Dovrebbe essere aggiuntivo alla pensione, non sostitutivo. Chiedono di usare soldi che ho già. Mi dici che posso andare in pensione usando soldi miei, quindi mi stai abbassando. Pensano davvero che siamo tutti c... che viviamo da un'altra parte", ha affermato Landini nel corso della registrazione della puntata di DiMartedi', in onda stasera su La7, interpellato sull'ipotesi di utilizzare parte del Tfr per l'anticipo pesionistico.

Ma non finisce qui. Poi ha aggiunto: "Invece del Tfr per l'anticipo pensionistico ci diano il drenaggio fiscale. Togliamo l'aumento delle spese militari, anche la nuova rottamazione andrebbe tolta, cosi' come l'estensione della flat tax. Sono una serie di scelte che non vanno nella direzione di aumentare i salari, di rivalutare le pensioni, ma di fare delle marchette elettorali". Insomma propaganda, dato che tutti gli indicatori economici danno il Paese in ripresa e in crescita.

Landini nel pomeriggio ha annunciato l'ennesima mobilitazione pro-Pal: "Quello che è avvenuto questa notte, con l'occupazione da parte di Israele di Gaza, con il rischio dell'annessione della Cisgiordania ci porta a partire da qui, perché pensiamo sia di una gravità senza precedenti. Il massacro e la deportazione del popolo palestinese vanno fermati, la logica della forza e del riarmo è un pericolo vero per i diritti e la democrazia in tutto il mondo'', ha detto Landini. Per questo ''abbiamo deciso, come Cgil, oltre che di partecipare a tutte le iniziative programmate, di indire una vera e propria giornata nazionale di mobilitazione per venerdì 19 settembre che prevede anche, da parte delle categorie, di una proclamazione di sciopero, con manifestazioni a livello territoriale". 

