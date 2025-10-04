Libero logo
Meloni gela chi non vuole farla parlare: "Sapete cosa diceva San Francesco?"

di Ignazio Stagnosabato 4 ottobre 2025
(Ansa)

"Ricordo che San Francesco insegnava anche il rispetto nell'ascolto, nel comprendersi, nel capire le ragioni degli altri". Con queste parole ha esordito il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, parlando in occasione delle celebrazioni alla festa di San Francesco ad Assisi e rispondendo ad alcuni contestatori. "Noi crediamo nella cultura del rispetto", ha aggiunto.

E ancora: "San Francesco e' stato un uomo di pace, dialogo e confronto, disarmato di tutto tranne che della sua fede e della sua mitezza". "San Francesco - ha osservato la premier - "non esito' a mettere a rischio la vita per incontrare il sultano e promuovere quel dialogo nella verita' e nel rispetto reciproco che ancora oggi rappresenta un modello. Ci insegna che si deve tentare di parlare con tutti anche con chi può sembrare un avversario o addirittura un nemico. Dove finisce il dialogo e si esaurisce la pazienza della relazione con chi e' diverso, non ti piace o non la pensa come te li' germoglia il seme della violenza e il virus della guerra, un messaggio oggi attualissimo", ha sottolineato ancora Meloni.

"La pace, il dialogo e la diplomazia sembrano non vincere e convincere - ha rimarcato il capo dell'esecutivo -. L'uso della forza prevale in troppe occasioni, sostituendosi alla forza del diritto. Eppure questo scenario, cupo e irreversibile, non deve spingerci alla resa, ad arrenderci all'idea che non ci sia altra opzione".

