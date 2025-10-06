Libero logo
Capezzone spiana Virzì e De Rita: "Ah sì, erano contenti in auto. E i preti?"

lunedì 6 ottobre 2025
Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè affronta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Il direttore editoriale di Libero torna sulla manifestazione di sabato e di fatto punge il regista Virzì che in un'intervista sostiene di aver visto persone bloccate nel traffico per nulla infastidite dal fatto di non poter circolare, anzi.... Poi, sempre Capezzone, si sofferma su Silvia Salis che ha proposto un "ministero per il futuro". Una scelta, a suo dire, ormai superata e poco efficace. Occhio poi a De Rita: in piazza a Roma? Per lui c'erano solo preti. Qui di seguito la rassegna completa. 

