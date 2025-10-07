Beppe Sala, doppio schiaffone dal Pd. Ma lui pensa ad Azione in giunta

Il “la” lo dà Pierfrancesco Majorino, rimasto in silenzio dopo l’approvazione della delibera per la vendita di San Siro da parte del Consiglio comunale. «Sulle questioni urbanistiche e abitative la città ha bisogno di una svolta radicale per condizionare diversamente e di più i poteri legati al mattone», afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, bocciando qualsiasi ipotesi d’intesa con Forza Italia per far ripartire i cantieri bloccati dalle inchieste della Procura. «Da Letizia Moratti e soci, niente di personale eh, bisogna stare lontani», chiosa l’esponente dem. Quindi niente Salva Milano bis o roba simile. Ma non serve fare le analisi del sangue al ragionamento di Majorino, che formalmente gela le speranze delle cosiddette Famiglie sospese (quelle che hanno pagato ma sono rimaste senza casa), per capire che il vero bersaglio è il sindaco Beppe Sala e la delibera di San Siro, passata grazie all’astensione tattica di Forza Italia. All’aspirante candidato a sindaco, perché quello è il suo obiettivo, la vendita del Meazza a Milan e Inter non deve essere andata giù.

Ma se l’uscita di Majorino è lo spartito dell’opera Buffa contro Sala allestita dal centrosinistra, le note da far suonare all’orchestra ce le mette la capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Beatrice Uguccioni, rinfacciando a Beppe il fatto di essersi arrogato il merito di aver fatto tutto da solo sullo stadio, al punto di aver sostenuto, come ha fatto alla Leopolda di Matteo Renzi, a Firenze, di aver «avuto coraggio». «Il passaggio di San Siro è stato indubbiamente ostico e ha lasciato un segno profondo nella maggioranza che governa la città», ma «parlare di coraggio al singolare è offensivo e significa che i mea culpa delle ultime settimane sulla collegialità delle scelte forse non sono ancora stati fatti propri», afferma la capogruppo del Pd a Palazzo Marino. «Nelle ultime settimane, per ragioni diverse e legittime, è stato il Consiglio comunale, insieme alla vicesindaca Anna Scavuzzo (alla quale tutti hanno ascritto i meriti dell’ultimo miglio della delibera di San Siro, ndr), a dover affrontare questa situazione». «La questione è una sola peri mesi che abbiamo davanti», chiosa la Uguccioni, «non è solo questione di toto nomi o di rimpasti, anche se le idee camminano sulle gambe delle donne e degli uomini. Al gruppo del Pd interessa e sta a cuore un cambio di passo sul metodo. Serve maggior ascolto fra noi».