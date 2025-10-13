Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Daniele Capezzone: "Ostaggi liberi? Mamma che rabbia sui giornaloni": ecco chi rosica

di
Libero logo
lunedì 13 ottobre 2025
Daniele Capezzone: "Ostaggi liberi? Mamma che rabbia sui giornaloni": ecco chi rosica

(Libero)

1' di lettura

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali fatti che torvano spazio sui quotidiani naziuonali. Al centro delle cronache c'è il rilascio degli ostaggi israeliani da parte da Hamas. Ma sui giornaloni di fatto, secondo quando afferma il direttore editoriale di Libero, la "rabbia per la fine delle piazze viene contenuta. Ci si aspettava di più, almeno in questo giorno. Un po' più di entusiasmo. E invece...". Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone

Occhio al caffè Capezzone e la pace, "resta da convincere Iacchetti. Chi rosica di più a Repubblica"

Strategia rossa Telese e la Albanese? Fughe teatrali e censure: ecco la tattica della sinistra

Occhio al caffè Capezzone, la Gualmini del Pd attacca Francesca Albanese "e Repubblica nasconde tutto"

tag
daniele capezzone

Occhio al caffè Capezzone e la pace, "resta da convincere Iacchetti. Chi rosica di più a Repubblica"

Strategia rossa Telese e la Albanese? Fughe teatrali e censure: ecco la tattica della sinistra

Occhio al caffè Capezzone, la Gualmini del Pd attacca Francesca Albanese "e Repubblica nasconde tutto"

ti potrebbero interessare

457x282

Capezzone e la pace, "resta da convincere Iacchetti. Chi rosica di più a Repubblica"

Claudio Brigliadori
536x273

Telese e la Albanese? Fughe teatrali e censure: ecco la tattica della sinistra

Daniele Capezzone
471x303

Capezzone, la Gualmini del Pd attacca Francesca Albanese "e Repubblica nasconde tutto"

Claudio Brigliadori
1084x554

Paragone: "Telese ce l'ha con me perché ho difeso Capezzone"

Redazione