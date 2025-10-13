Daniele Capezzone: "Ostaggi liberi? Mamma che rabbia sui giornaloni": ecco chi rosica

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali fatti che torvano spazio sui quotidiani naziuonali. Al centro delle cronache c'è il rilascio degli ostaggi israeliani da parte da Hamas. Ma sui giornaloni di fatto, secondo quando afferma il direttore editoriale di Libero, la "rabbia per la fine delle piazze viene contenuta. Ci si aspettava di più, almeno in questo giorno. Un po' più di entusiasmo. E invece...". Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone
October 13, 2025