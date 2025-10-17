Capezzone e Landini, quale giornalone "imbosca" l'insulto alla Meloni

"Incominciamo con una notizia avvenuta nella notte, una brutta notizia: solidarietà al conduttore di Report Sigfrido Ranucci". Comincia così "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Daniele Capezzone. Nella notte sono state fatte esplodere con una bomba le auto del giornalista e di sua figlia davanti alla loro casa a Pomezia, in provincia di Roma. "Oggi - sottolinea il direttore editoriale di Libero a inizio rubrica - giustamente scatterà la solidarietà generalizzata per Ranucci. Voi sapete che ci sono dei casi in cui la solidarietà nei confronti di giornalisti minacciati scatta e sapete in quali casi la solidarietà non scatta".

Si passa quindi ai quotidiani. "Lunga telefonata tra Trump e Putin con prospettiva di incontro a Budapest. La Stampa e Repubblica presentano bene la questione mentre c'è ancora gelo su Avvenire. Quanto più il Papa si è speso tanto meno si sono scaldati i vescovi italiani zuppisti". In Francia "il governo Lecornu rimane appeso a un filo".

La manovra: "Oggi quel disegno di legge sarà tecnicamente varato dal Consiglio dei Ministri e poi mandato in Parlamento. Le novità buone: taglio Irpef pare fino a 50mila euro, detassazione degli aumenti legati ai rinnovi contrattuali e la riforma dell'Isee. Intesa ragionevole sulle banche: non ci sarà una nuova tassa sugli extrapofitti ma con quegli utili pazzeschi ci sarà un nuovo contributo, ragionevole e spalmato su tre anni".

Sulle prime pagine c'è anche la brutta gaffe di Maurizio Landini da Floris, dando della "cortigiana" a Giorgia Meloni. "Qualcuno ovviamente la nasconde. Molto duri Libero, Giornale e Tempo ma la cosa viene imboscata da Fatto, Domani e Avvenire. Su La Stampa, evento raro, c'è un pezzo di Flavia Perina a difesa della Meloni con argomenti assai centrati. Ma la soddisfazione della giornata la dà Laura Boldrini che su Repubblica dice che è stato tutto un equivoco, Landini voleva dire 'cortigiano'. Insomma, solo una questione di maschile e femminile". E poi Soumahoro, la professoressa Di Cesare e un eccellente Mattia Feltri su La Stampa all'interno del suo stesso quotidiano dalla professoressa Saraceno. "Spoiler: ha ragione Feltri".