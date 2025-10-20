Libero logo
4 di Sera, Scuderi delira: "Ecco cosa abbiamo visto con Meloni"

di
lunedì 20 ottobre 2025
4 di Sera, Scuderi delira: "Ecco cosa abbiamo visto con Meloni"

1' di lettura

Dopo l'attacco da parte della segretaria del Pd, Elly Schlein a Giorgia Meloni, adesso è Benedetta Scuderi a infangare l'esecutivo e la premier. In collegamento con 4 di Sera, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, l'esponente di Avs afferma: "C'è un chiaro attacco alla libertà di informazione, alla libertà di parola nel nostro paese. L'abbiamo visto con il decreto sicurezza che ha limitato tantissimo la possibilità di manifestare facendo rischiare alle persone anni di carcere per una manifestazione pacifica. L'abbiamo visto con il modo in cui viene trattata la televisione italiana, la Rai, soprattutto e come si sono inserite determinate dirigenze e quello che poi sta succedendo all'interno della Rai, dove si sta proprio distruggendo un sistema di libera informazione".

Un delirio in piena regola. Poi aggiunge: "Lo vediamo con la Presidente del Consiglio che si rifiuta di rispondere a qualsiasi domanda dei giornalisti. Lo vediamo con il clima d'odio che si sta creando da parte della Presidente del Consiglio e anche di tanti suoi ministri. Ciò che abbiamo visto per me è un'accusa gravissima nei confronti dell'opposizione". Insomma anche la Scuderi attacca a testa bassa. Del resto la sinistra ormai sa fare solo questo...

