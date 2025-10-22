Sciopero, aperto un procedimento sull'agitazione per la Flotilla del 3 ottobre

Colpo di scena. Qualche sindacato adesso dovrà rispondere. La Commissione di garanzia sugli scioperi, con riferimento allo sciopero generale dello scorso 3 ottobre, proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna , in risposta al blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana, ha deliberato l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle organizzazioni sindacali proclamanti. In una nota il Garante ricorda di aver già segnalato ai proclamanti, alla vigilia dello sciopero, la violazione dell'obbligo legale di preavviso ritenendo inconferente il richiamo all'articolo della legge 146 del 1990 che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. E sempre sul fronte della Flotilla si aggiunge un altro tassello a questa storia.

Il team legale della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla chiana e la Procura di Roma risponde. Sono state i...

La procura di Roma procede per i reati di sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio nelle indagini avviate dopo gli esposti presentati dal team legale della delegazione italiana che ha preso parte alla Global Sumud Flotilla. Gli inquirenti - che procedono contro ignoti - nelle prossime settimane ascolteranno i 36 attivisti italiani che hanno preso parte alla missione per approfondire quanto cristallizzato nelle denunce in cui ipotizzano anche i reati di tentato omicidio e tortura. Siamo alla farsa.