Otto e mezzo, Silvia Salis imbarazza la sinistra: "Ecco il nostro errore"

"600 milioni in meno in tre anni per la scuola e niente per la sicurezza; la dice lunga su questa finanziaria. Vorrei ricordare anche che la sicurezza è responsabilità del governo. Abbiamo bisogno di risorse. Non ho problemi a parlare di sicurezza, questo governo non sta facendo niente. E' stato un errore per la sinistra non affrontare il tema". Così la sindaca di Genova Silvia Salis a Otto e mezzo su La7 mette nel mirino il governo. Solita retorica della sinistra sulla legge di Bilancio.

Poi l'accusa gravissima: "Non amo la dietrologia, ma quello che vedo è nessuno stanziamento per i nostri comuni." Quanto all'immigrazione osserva: "L'accoglienza deve essere organizzata e gestita. Rispondere in modo semplicistico come la destra non porta a niente, come è stato. E' un tema sovranazionale che va gestito. L'esperimento Albania? I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non ha funzionato." Poi attacca anche Prodi: "Non sono d'accordo con l'ex premier. Credo che il centrosinistra sappia parlare ai propri elettori laddove si presenta unito con un programma per una coalizione che abbia voglia di stare insieme e vincere le elezioni. Ci vuole però credibilità".