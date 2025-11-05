Palamara smaschera in diretta tv la toga rossa: ora si capisce tutto

Nell'ultima puntata di Quarta Repubblica su Rete 4, dedicata alla Riforma della Giustizia, è scoppiato un acceso scontro tra l'ex magistrato Luca Palamara e Stefano Musolino, attuale segretario di Magistratura Democratica. Il dibattito si è infiammato quando Musolino ha definito Palamara “un condannato che prova a coinvolgere più persone nelle sue malefatte”. Quest'affermazione, giudicata offensiva da Palamara, ha spinto l'ex magistrato a intervenire telefonicamente in diretta, smentendo Musolino e svelando dettagli sul funzionamento del sistema delle correnti nella magistratura. Palamara ha reagito con un intervento furioso: “Tanti colleghi mi hanno telefonato scandalizzati per le parole di Musolino. Farmi dare del condannato da Stefano Musolino, anche no. Facciamo dire a lui se è mai stato indagato: la doppia morale pelosa della sinistra giudiziaria…”.
Non si è fermato qui, accusando Musolino di rappresentare solo una corrente politica: “Fa il ventriloquo di Magistratura Democratica, ma se la tenesse per lui. Mi faccia dire agli italiani chi rappresenta Magistratura Democratica e per quali reati è stato indagato”.
La fine di Hitler nel bunker e i misteri sulla morte del DuceLa sera del 29 aprile Hitler entrò nella sala conferenze: ad attenderlo c'erano Eva, Bormann e Goebbels, Magd...
Visibilmente provato, Palamara ha aggiunto: “I miei figli mi hanno chiamato per sapere se è vero che sono stato condannato- dice visibilmente provato -. Lui racconti ai suoi figli se è stato indagato o no e da chi è stato interrogato. E chi gli ha consentito di fare il magistrato. Dì a chi si rivolgevano i tuoi compari di MD per essere eletti. Lui deve avere il coraggio di parlare, non si deve vergognare”.Musolino, colto alla sprovvista, non ha potuto negare i fatti: “Prima ancora di diventare magistrato, sono stato indagato. Lui era Pubblico Ministero e ha chiesto l’archiviazione”. Ha poi replicato con sarcasmo, definendo Palamara “Vate”.