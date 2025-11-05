Palamara smaschera in diretta tv la toga rossa: ora si capisce tutto

Nell'ultima puntata di Quarta Repubblica su Rete 4, dedicata alla Riforma della Giustizia, è scoppiato un acceso scontro tra l'ex magistrato Luca Palamara e Stefano Musolino, attuale segretario di Magistratura Democratica. Il dibattito si è infiammato quando Musolino ha definito Palamara “un condannato che prova a coinvolgere più persone nelle sue malefatte”. Quest'affermazione, giudicata offensiva da Palamara, ha spinto l'ex magistrato a intervenire telefonicamente in diretta, smentendo Musolino e svelando dettagli sul funzionamento del sistema delle correnti nella magistratura. Palamara ha reagito con un intervento furioso: “Tanti colleghi mi hanno telefonato scandalizzati per le parole di Musolino. Farmi dare del condannato da Stefano Musolino, anche no. Facciamo dire a lui se è mai stato indagato: la doppia morale pelosa della sinistra giudiziaria…”.

Non si è fermato qui, accusando Musolino di rappresentare solo una corrente politica: “Fa il ventriloquo di Magistratura Democratica, ma se la tenesse per lui. Mi faccia dire agli italiani chi rappresenta Magistratura Democratica e per quali reati è stato indagato”.