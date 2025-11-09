Ilaria Salis, la foto in ascensore scatena un putiferio: "Buon weekend"

Weekend anche per Ilaria Salis. Dopo le fatiche di una lunga settimana da europarlamentare a Bruxelles, lady okkupazioni saluta i suoi follower con un uno scatto in ascensore. Cappellino, sguardo fisso sulla fotocamera e un messaggio per i "fan": "Quanto sarebbe bello lavorare quattro giorni invece di cinque? Fa bene ai lavoratori e migliora anche la produttività. E per chi deve comunque lavorare nel weekend, che sia pagato di più! Buon venerdì e buon fine settimana!".

La proposta di Ilaria Salis però scatena proprio sotto alla foto un dibattito serrato e in tanti le fanno notare qualche piccolo dettaglio: "Quanto sarebbe bello vedere lavorare te", scrive un utente. E un altro ci mette il carico: "Sarebbe bello avere lo stipendio da europarlamentare per qualsiasi lavoro svolto".

Un altro utente la prende in giro: "Lavoriamo 1 ora al giorno, un giorno su sette e veniamo pagati 20000 al mese no? non è piu semplice". Poi arriva il commento sotto la foto che la affonda definitivamente: "Possibile che voi di sinistra pensate sempre e solo a come lavorare di meno?". E in effetti qualcuno su come accorciare la settimana non ci dorme la notte. Citofonare Landini: con gli scioperi al venerdì, lui sì che ha già istituzionalizzato la settimana corta. Si scherza eh...