DiMartedì, Giuseppe Conte da record: tre autogol in dieci minuti

Giuseppe Conte si accomoda sulla poltroncina dello studio di Di Martedì su La 7 e le spara davvero grosse. Nel mirino, come sempre, c'è Giorgia Meloni: "E' facile per Meloni avere oggi il consenso: questo governo ha occupato e controlla direttamente o indirettamente almeno l'80% dell'informazione, tv e carta stampata". Poi nel giorno in cui è stata scoperta l'ennesima truffa col Superbonus, ecco che l'ex premier si gioca la carta della supercazzola: "Possiamo dire che si tratta di una ipocrisia indecente, perché' la meta' della squadra di governo ha usufruito del superbonus e dei bonus edilizi".

Non ne prende una. Infatti proprio qualche minuto fa Pasquale Stanzione, Garante delle Parivacy, ha fatto sapere che il Collegio non si dimetterà come invece chiesto da 5s e Pd. E Conte cosa fa? Chiede di nuovo le dimissioni: "Noi non trascuriamo nulla, le risultanze che sono uscite ci hanno spinto a dire che il Garante della Privacy deve essere azzerato".