Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Daniele Capezzone: "Ecco la raffica di balle che ci sono questa mattina", sinistra travolta

giovedì 13 novembre 2025
Daniele Capezzone: "Ecco la raffica di balle che ci sono questa mattina", sinistra travolta

1' di lettura

Nel suo Occhio al Caffè Daniele Capezzone presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Inevitabile il focus sulla riforma della Giustizia che di fatto si accende con il referendum sulla riforma e l'uso strumentale delle parole di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. E il direttore editoriale di Libero non usa giri di parole: "Questa mattina ci sono diversi piani...di balle". Ecco quali nella clip completa che trovate qui di seguito

tag
daniele capezzone

Occhio al caffè Daniele Capezzone: "Indovinate un po' chi vuole Giuseppe Conte candidato premier?": la risposta tutta da ridere

Occhio al caffè Capezzone, "come in un film horror": chi ritorna all'improvviso

Occhio al caffè Capezzone, "curioso questo regime dell'era Meloni": cosa spunta sui giornaloni

ti potrebbero interessare

Mia Bintou Diop, il padre occupava una casa? E lei risponde così

Mia Bintou Diop, il padre occupava una casa? E lei risponde così

L'Aria Che Tira, Mollicone: "Report? Giornalismo militante"

L'Aria Che Tira, Mollicone: "Report? Giornalismo militante"

Roberto Tortora
"Colpa della Meloni": Giorgia fa impazzire il Pd

"Colpa della Meloni": Giorgia fa impazzire il Pd

Roberto Tortora
Fdi irride Landini, l'ultima figuraccia: "Adesso hai un lavoro"

Fdi irride Landini, l'ultima figuraccia: "Adesso hai un lavoro"

Roberto Tortora