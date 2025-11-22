Giorgia Meloni esulta per Moody's. E Conte rosica in tempo record

Moody's ha alzato il rating dell'Italia a Baa2 con outlook stabile. È la prima promozione per il nostro Paese, da parte dell'agenzia, dopo 23 anni. Grande soddisfazione da parte della premier che su X commenta così l'upgrade: "Accogliamo con grande soddisfazione l’upgrade di Moody’s sull’Italia, un risultato importante che non avveniva da 23 anni. Questo riconoscimento premia il lavoro serio e responsabile del nostro governo, frutto di scelte coerenti sui conti e di riforme strutturali, ma anche il lavoro e l’impegno delle nostre imprese e dei nostri lavoratori". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da Johannesburg, dove oggi iniziano i lavori del G20.

"Desidero ringraziare in particolare - sottolinea la premier - il ministro Giorgetti per lo sforzo costante e scrupoloso nella gestione dei conti. La promozione di Moody’s è una conferma della fiducia dei mercati non solo nel governo, ma nell’Italia tutta".

E immancabile arriva la rosicata di Giuseppe Conte che in un'intervista sbraita sui conti pubblici: "Abbiamo la prospettiva di crescita più bassa d'Europa nel prossimo triennio e senza il Pnrr saremmo già in piena recessione. Registriamo un calo dei salari reali al 9% dal 2021, il record di pressione fiscale da 10 anni, sei milioni di lavoratori dipendenti che non arrivano a mille euro al mese, quasi sei milioni di cittadini che rinunciano alle cure e il record della povertà assoluta. Una famiglia su tre taglia anche la spesa alimentare, aumentata del 25%". "Stanno depotenziando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che invece va rilanciato. Bisogna tornare ai crediti di imposta - osserva - per gli incentivi all'occupazione e all'innovazione e va cancellato il divieto di compensazione tra crediti di imposta maturati e debiti previdenziali. Hanno archiviato decontribuzione Sud e creato per il Mezzogiorno un carrozzone pieno di burocrazia per metterci i loro amici. E dove sono finiti i 25 miliardi promessi da Meloni per reggere l'impatto dei dazi Usa?", si chiede. Insomma, una arrampicata sugli specchi?