Askatasuna, "datti fuoco!": l'orrore della sinistra contro l'assessore FdI

domenica 21 dicembre 2025
Pacifisti coi fatti (assalto alle forze dell’ordine) e pacifisti a parole, con minacce e intimidazioni a esponenti politici sgraditi. L’assessore alle Politiche sociali del Piemonte, Maurizio Marrone (Fdi), è finito nel mirino degli antagonisti torinesi. “Marrone datte fuoco" è una scritta comparsa in una strada nel quartiere Vanchiglia dove aveva sede il centro sociale sgomberato da polizia e carabinieri.

Poco distante un’altra scritta, “Aska vive”, lasciata con lo spray dallo stesso autore. Ieri Marrone ha puntato il dito contro il sindaco Stefano Lo Russo (Pd) e l’assessore Jacopo Rosatelli, quest’ultimo tra i manifestanti: «Che un assessore partecipi a un corteo che lancia razzi contro le forze dell’ordine e mi minaccia espressamente costituisce un problema etico di presentabilità istituzionale e sbugiarda le parole di condanna del sindaco sulle proteste violente. Abbia il coraggio di allontanare dalla giunta la sinistra radicale di Avs come hanno fatto in passato tutti i suoi predecessori del Pd, oppure si dimetta per lavare via questa macchia da Palazzo Civico».

