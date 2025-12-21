Giorgia Meloni "donna forte dell'Europa": i media incoronano la premier

L’ultimo Consiglio europeo ha confermato la centralità del presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, sui dossier internazionali. La leader di Fratelli d’Italia è uscita come la grande vincitrice dell’ultimo vertice del 2025, facendo passare la sua linea sia sul Mercosur sia sugli asset russi. Sull’accordo commerciale tra Ue e Mercosur, il mercato comune sudamericano di cui fanno parte Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Bolivia, è andata incontro alle richieste del mondo agricolo italiano, ottenendo il rinvio della firma, al fine di ottenere maggiori tutele per gli agricoltori e i prodotti made in Italy.

Ma ha anche “salvato” il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, contrario al Mercosur nella sua versione attuale, da una crisi interna ancora più grave di quella in cui versa dall’inizio del secondo mandato.

«Il provvidenziale sostegno di Giorgia Meloni a Emmanuel Macron contro il trattato», ha commentato Le Figaro. E gli asset russi, come voleva Meloni, non verranno toccati: si ricorrerà a debito comune. I diplomatici dell’Ue hanno dichiarato a Politico che Meloni non ha nemmeno preso la parola durante la prima parte del vertice, ma ha comunque concluso l’accordo: poche chiacchiere e molti fatti. Mentre «la famiglia socialdemocratrica è in declino», Meloni è «la stella emergente» a Bruxelles, dove «ha giocato un ruolo decisivo» nell’ultimo Consiglio Ue, ha scritto il corrispondente a Bruxelles del País. Nell’articolo, intitolato “Momento Meloni”, si sottolinea che il presidente del Consiglio italiano è stata la “chiave di volta” nelle trattative sulle questioni del Mercosur e del finanziamento dell’Ucraina.

«La posizione italiana è, al momento, un “mi dispiace, mano”», prosegue il quotidiano spagnolo, rilevando che, nonostante le pressioni di Bruxelles e Berlino, Roma non è favorevole all’impiego degli attivi russi congelati per finanziare l’Ucraina. «E ha così sostenuto – con calcolata ambiguità – la posizione del Belgio e del suo primo ministro», il fiammingo Bart De Wever, della stessa famiglia dei Conservatori e Riformisti Europei.

A Parigi, l’emittente BfmTv ha elogiato «l’ultima vittoria diplomatica di Meloni», che è riuscita a «imporre l’Italia come Paese leader dell’Unione europea». Nonostante sia stata «eletta con un programma apertamente euroscettico», ha scelto poi di «fare il gioco delle istituzioni di Bruxelles» e «ora si sta affermando come una delle forze trainanti dell’Unione europea», ha commentato BfmTv. «Ora è la donna forte d’Europa», ha dichiarato a BfmTv Patrick Martin-Genier, professore a Sciences Po. È grazie a lei, afferma l’emittente, se l’aereo con a bordo Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, pronto a partire per il Brasile per finalizzare l’accordo, è rimasto ieri a terra. L’emittente francese, infine, cita l’istituto di relazioni internazionali Iris, che in un rapporto ritiene che «Meloni è riuscita a posizionarsi come un’interlocutrice affidabile all’interno dell’Ue», descrivendola come «una leader pragmatica, capace di dialogare con le istituzioni europee e i suoi partner».