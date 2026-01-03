Solomon alla Fiorentina? La sinistra perde la testa: "Non ti vogliamo"

Manor Solomon, primo acquisto della campagna invernale del neo direttore sportivo viola Fabio Paratici, non ha nemmeno fatto in tempo a sbarcare a Firenze per firmare il nuovo contratto e sottoporsi alle visite mediche che è subito finito nel mirino di Sinistra italiana, ovvero una delle due costole di Avs. La sua colpa? Essere israeliano. «Non sei il benvenuto a Firenze», ha scritto sui propri social Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra italiana a Firenze nonché assessore alla Cultura del Comune di Sesto Fiorentino. «Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e non può rappresentare la nostra città e la Fiorentina», ha spiegato Madau, annunciando che in quanto abbonato allo stadio Franchi non mancherà di esprimere la sua contrarietà.



«L’assessore pensi ai problemi di Sesto Fiorentino. Non litighiamo sulla Fiorentina dove, in questo momento, serve solo unità per salvarsi. Che colpa potrà mai avere un ragazzo di 26 anni sul genocidio a Gaza? La guerra divide, lo sport, invece, unisce», hanno dichiarato gli esponenti di Fdi di Sesto, Alessandro. «Trovo gravissime le parole dell’assessore Madau. Per fortuna Firenze, città di Pace e di accoglienza, ha valori universali più grandi di queste disgustose parole. Mi auguro che tutti, nessuno escluso, prendano le distanze da queste inumane parole, foriere di odio», ha affermato invece Marco Carrai, console onorario d’Israele per Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia.

«Se si accetta l’idea che una persona venga dichiarata “non benvenuta” per la propria nazionalità, si apre la strada a una spirale di discriminazione che richiama pagine nere della nostra storia», ha detto il consigliere regionale toscano di Italia Viva Francesco Casini. Solomon è un centrocampista e arriva alla Fiorentina in prestito dal Tottenham. All’attivo ha 30 presenze e cinque gol tra Champions League ed Europa League. Inoltre ha vestito in 48 occasioni la casacca della Nazionale israeliana segnando 8 gol.