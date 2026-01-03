Venezuela, il delirio della sinistra su Meloni: "Condanni attacco a Maduro"

Poteva mancare il coro pro-Maduro da sinistra? No. Ed eccolo qui, puntuale come sempre a difendere il dittatore rosso dopo l'attacco degli Stati Uniti di questa notte a Caracas: L'attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela è gravissimo e inaccettabile. Occorre che la comunità internazionale e il nostro Paese condannino immediatamente quanto accaduto e si attivino per fermare questa aggressione", affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. "Le accuse legate al narcotraffico non rappresentano in nessun modo una giustificazione per quanto sta accadendo, gli USA attaccheranno la Cina per il Fentanyl , o l'Olanda per l'ectasy? Trump si comporta come un pirata globale che punta a costruire un ordine globale fondato sulla forza e in aperta violazione del diritto internazionale. Così il mondo scivola sempre più verso uno stato di guerra permanente. Chiediamo con forza che il Governo Meloni prenda subito una posizione di esplicita e forte condanna di questa ennesima violazione del diritto Internazionale".

Parole forti anche quelle di Laura Boldrini: "Non ho mai avuto alcuna simpatia per il regime di Maduro che non rispetta i diritti umani, tiene in carcere dissidenti politici tra cui alcuni Italo-venezuelani e cooperanti come l'italiano Alberto Trentini, ma l'attacco odierno da parte degli Stati Uniti viola gravemente la sovranità territoriale del Venezuela e il diritto internazionale. L'accusa di sostenere il narcotraffico non può in alcun modo giustificare una tale operazione. Siamo di fronte ad un'altra prova di forza messa in atto dal Presidente Donald Trump che in ogni circostanza critica, anziché il dialogo e la mediazione, usa le armi, creando ulteriori problemi e instabilità. Per questo ci aspettiamo che l'Italia, l'UE e tutta la comunità internazionale condannino con forza l'attacco al Venezuela". La polemica politica è solo all'inizio.