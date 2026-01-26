Libero logo
Angelo Bonelli insulta Giorgia Meloni: le sue parole sono un caso

lunedì 26 gennaio 2026
2' di lettura

Angelo Bonelli la spara davvero grossa chiamando in causa direttamente Giorgia Meloni e il governo riguardo alle immagini provenienti dagli Usa sull’Ice, definendola “zerbino di Trump” e accusando il ministro dell’Interno Piantedosi di essere “pusillanime”. Durante l’intervento a Start su SkyTG24, Bonelli ha commentato le scene di operai prelevati dai cantieri, cassiere fermate nei supermercati e bambini usati come esca: “Le immagini che arrivano dagli Stati Uniti parlano da sole: operai prelevati dai cantieri, cassiere fermate nei supermercati, bambini usati come esca per catturare i genitori. Persone che lavorano, non delinquenti, diventano bersaglio di una vera e propria caccia all’uomo e alla donna. È una deriva che mina alla radice i valori fondativi degli Stati Uniti. Il monito lanciato da Barack Obama è chiarissimo: sono in discussione democrazia e libertà. Quando un governatore, come quello del Minnesota, è costretto a chiamare la Guardia Nazionale per proteggere i cittadini dall’ICE, siamo davanti a uno scenario che assomiglia sempre più a una guerra civile strisciante, alimentata dalla violazione dei diritti”.

Ciclone Harry, contro Meloni usano pure il maltempo: "Piove, governo ladro"

“Piove, governo ladro”. La rivista “Pasquino” già agli albori del nostro Stato nazionale,...

Ignorando che sotto Obama si registrò il record di espulsioni, Bonelli attacca l’Italia. Poi, nonostante il Viminale abbia smentito la presenza operativa dell’Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina, insiste: “La milizia di assassini dell’Ice non la vogliamo in Italia. Il presidente della Regione Lombardia conferma ciò che il pavido ministro dell’Interno Piantedosi non ha avuto il coraggio di fare: l’Ice sarà in Italia a scortare Vance e Rubio. In Italia non vogliamo gli assassini di Renée Good, di Alex Pretti e delle tante persone giustiziate a sangue freddo nella vergognosa caccia all’uomo messa in atto negli Stati Uniti”.

L'incredibile processione della moglie di Barghouti, nuovo vate-terrorista

Là fuori il mondo si scuote, crollano paradigmi globali, Trump porta tutti a spasso a Davos, in Medio Oriente si ...
