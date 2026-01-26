Angelo Bonelli insulta Giorgia Meloni: le sue parole sono un caso

Angelo Bonelli la spara davvero grossa chiamando in causa direttamente Giorgia Meloni e il governo riguardo alle immagini provenienti dagli Usa sull’Ice, definendola “zerbino di Trump” e accusando il ministro dell’Interno Piantedosi di essere “pusillanime”. Durante l’intervento a Start su SkyTG24, Bonelli ha commentato le scene di operai prelevati dai cantieri, cassiere fermate nei supermercati e bambini usati come esca: “Le immagini che arrivano dagli Stati Uniti parlano da sole: operai prelevati dai cantieri, cassiere fermate nei supermercati, bambini usati come esca per catturare i genitori. Persone che lavorano, non delinquenti, diventano bersaglio di una vera e propria caccia all’uomo e alla donna. È una deriva che mina alla radice i valori fondativi degli Stati Uniti. Il monito lanciato da Barack Obama è chiarissimo: sono in discussione democrazia e libertà. Quando un governatore, come quello del Minnesota, è costretto a chiamare la Guardia Nazionale per proteggere i cittadini dall’ICE, siamo davanti a uno scenario che assomiglia sempre più a una guerra civile strisciante, alimentata dalla violazione dei diritti”.