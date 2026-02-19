Michele De Pascale, siluro sulla Schlein: "Fai proposte concrete. A oggi, il nulla"

Tanti saluti a Elly Schlein dalla Emilia Romagna. Il siluro sulla segretaria del Partito democratico arriva da un esponente di spicco del suo stesso partito, Michele De Pascale, ex sindaco di Ravenna oggi governatore di una delle ultime roccaforti rosse in Italia.

Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente dell'Emilia Romagna ha chiamato in causa direttamente la leader: "L'altra sera a DiMartedì Elly Schlein l'ha detto con chiarezza che sulla sicurezza questo governo ha fallito e che il Pd metterà in campo una proposta che tiene insieme prevenzione e repressione. È il titolo giusto, ma a quegli italiani che non si fidano solo di un titolo dobbiamo dare 3-4 proposte concrete che diano il senso di uno scatto".

De Pascale sottolinea che, a suo parere, "sulla sicurezza Meloni perderà dei voti, non dobbiamo lasciarli all'astensione o peggio. Per il centrosinistra è una sfida che vale doppio". Parlando della reazione del suo partito, il Pd, che ha fatto muro rispetto alla sua apertura nel considerare un Cpr in regione, De Pascale detto di non essere deluso: "Conosco bene la posizione del Pd, che parte da un giudizio molto severo e negativo sul funzionamento attuale di questi centri. Il ruolo del Pd è quello di costruire una proposta politica nazionale alternativa a quella attuale, che sia capace di coniugare tutela dei diritti umani e sicurezza".

Infine, il governatore ha aggiunto che "nei programmi elettorali del centrosinistra che si sono alternati negli anni a livello nazionale si è sempre parlato di una revisione di questo sistema, ma possiamo dire che una proposta chiara e netta a oggi non c'è, né da parte della minoranza, né da parte della maggioranza".