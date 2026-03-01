Crosetto, "sto tornando in Italia". Volo militare da Dubai, "ho pagato il triplo": uno schiaffo ai 5 Stelle

"Sto rientrando in Italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all'estero". L'annuncio è di Guido Crosetto, il ministro della Difesa che era in vacanza con la famiglia a Dubai e che è rimasto bloccato in Medio Oriente dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran e la chiusura dello spazio aereo nei paesi del Golfo.

"Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l'esposizione a ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio. Lo farò ovviamente con un aereo militare, e lascerò qui la mia famiglia (che comprende la scelta), dopo essermi sincerato che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta casualità. Continuo a lavorare, per loro come per altri, per trovare una soluzione veloce e sicura a totale supporto dell'unità di crisi della Farnesina".

Crosetto, spiega all'agenzia Adnkronos, rientrerà con un volo militare "ma dopo aver bonificato (un'ora fa) al Comando del 31esimo stormo di Ciampino un importo triplo (per mia scelta) rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato, in modo tale da togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un volo di Stato - sottolinea -. Trovo vergognoso e basso questo modo di fare polemica e vorrei rassicurare sul fatto che non prendo lezioni da nessuno per senso dello Stato e delle istituzioni e ancor meno per la quantità dell'impegno e per la dedizione all'Istituzione. Sulla qualità diranno altri". Il riferimento è all'attacco del Movimento 5 Stelle che in mattinata ha chiesto le sue dimissioni.