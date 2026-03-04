Meloni e Crosetto al Quirinale: "Il momento più difficile degli ultimi decenni"

L’Italia affronta una grave crisi internazionale legata al conflitto in corso in Iran e nel Golfo. In poche ore, il presidente Sergio Mattarella riceve separatamente al Quirinale il ministro della Difesa Guido Crosetto e la premier Giorgia Meloni per un confronto riservato sugli scenari e sulle scelte del governo. Fonti del Colle definiscono la situazione “grave” e “il momento più difficile degli ultimi decenni”.Poco prima, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto il primo contatto diretto con Washington dall’inizio del conflitto, parlando con il segretario di Stato Marco Rubio.

Sebbene circolino ipotesi sull’uso delle basi USA in Italia, il governo smentisce qualsiasi richiesta formale americana in tal senso.Sul tavolo c’è la richiesta di aiuti militari avanzata da Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait, colpiti dalla reazione iraniana all’offensiva di Usa e Israele. Meloni, reduce da un vertice di governo con vicepremier, ministri chiave e vertici dell’intelligence, ha incontrato anche il ministro degli Esteri emiratino Abdullah bin Zayed Al Nahyan (incontro a basso profilo).Si teme un allargamento del conflitto, soprattutto dopo il lancio di un missile balistico iraniano verso la Turchia (alleato Nato).

Tra i temi discussi: scorte missilistiche iraniane in calo, rischi terroristici, impatti economici e necessità di autorizzazioni per sorvoli o utilizzo di basi come Aviano, Camp Darby e Sigonella.Il governo presenterà comunicazioni in Parlamento (Camera alle 10, Senato alle 16) con Tajani e Crosetto, chiedendo un mandato per gestire la crisi. La maggioranza punterà su una risoluzione focalizzata sugli aiuti al Golfo (sistemi anti-droni, munizioni, forse Samp-T). Le opposizioni (Pd, M5s, Avs) lavorano a una risoluzione unitaria e Avs annuncia un’interrogazione sulle basi