Meloni smonta la foto con Amico di Report: "Contro di me fango nel ventilatore"

L'ultima patacca firmata Report e rilanciata da Fatto e Repubblica per attaccare Giorgia Meloni fa raccogliere l'ennesima brutta figura alla sinistra. Una foto del 2019 a un evento di Fdi in cui appare Giorgia Meloni con Gioacchino Amico ha immediatamente fatto urlare Pd e compagni. Una foto come tantissime che i polittici scattano con chi gliele chiede in mezzo alla folla. Ma tant'è.

E così ci ha pensato proprio Giorgia Meloni a mettere in chiaro le cose sui suoi profili social: "Oggi la “redazione unica”, composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, mostra una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi. Inoltre, questi signori fanno un pirotecnico collegamento con le vicende di mio padre, per dimostrare non so quale commistione con la criminalità organizzata. Ma questi imparziali e onesti giornalisti sanno benissimo che con mio padre ho interrotto ogni rapporto all’età di 11 anni. Così come sanno benissimo che, in decenni di impegno politico, esistono decine di migliaia di foto mie con persone che chiedono semplicemente un selfie. E ciò vale per chiunque faccia politica e stia in mezzo alla gente. E sfido chiunque a trovare mie dichiarazioni o attacchi contro altri esponenti politici colti nelle stesse circostanze".

E ancora: "Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo. E ciò che abbiamo fatto al governo ne è la prova. Mentre altri liberavano dalle galere i boss mafiosi con la scusa del Covid, noi li arrestiamo e li teniamo dentro con il carcere duro, istituto che abbiamo salvato dallo smantellamento. Differenze. Ma a questi “professionisti dell’informazione” non importa niente. Tutto serve a gettare fango nel ventilatore e a fare da grancassa mediatica agli interessi di partito. Nessun giornalismo, solo politica.Poco importa. Non sono una persona che si fa intimidire dagli squallidi attacchi di gente in malafede".