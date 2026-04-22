Giorgia Meloni rivoluziona la squadra di governo: le ultime cinque nomine

Tempo di novità, tempo di cambiamenti per il governo. E gli ultimi tasselli verranno sistemati nel Consiglio dei Ministri in agenda per oggi, mercoledì 22 aprile, dove secondo quanto si apprende si procederà alla nomina di cinque sottosegretari.
Tra le forze di maggioranza, secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore, sarebbe stato raggiunto l'accordo per completare la squadra di governo. in primis la conferma della nomina di Alberto Baloni alla Giustizia, al posto di Andrea Delmastro. Balboni è oggi presidente di Fratelli d'Italia in commissione Affari Costituzionali al Senato.
Marina Berlusconi, il retroscena su Antonio Tajani Forza Italia: "Non si discute"La leadership di Antonio Tajani, così come la collocazione politica di Forza Italia, nel perimetro del centrodest...
Dunque la leghista Mara Bizzotto, la quale prenderà il posto lasciato vacante dal collega di partito Massimo Bitonci (nominato assessore al Bilancio in Veneto) al Mimit. Il vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella dovrebbe sostituire Gian Marco Mazzi (nuovo ministro del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè) alla Cultura.
Per ultime la momine dell'ex capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, al quale sarebbe destinata la poltrona di sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, e quella di Massimo Dell'Utri, di Noi Moderati, al sottosegretariato del ministero degli Esteri.